Отсрочка МВФ украинского вопроса может "подкосить" гривну и сказаться на стоимости топлива - эксперт

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"Если говорить о конце прошлой недели, то есть экономический потенциал для снижения стоимости нефтепродуктов примерно на 40 копеек по дизельному топливу и где-то на 60 коп. по бензину и сжиженному газу. Этот потенциал для снижения сформировался в результате падения стоимости нефтепродуктов на границе Украины, которое, в свою очередь, стало следствием снижения нефтяных котировок на мировом рынке и укрепление гривны до последнего времени (если не считать последние дни, когда стало известно, что МВФ приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении транша).

Так вот, этот экономический потенциал начал реализовываться на рынке сжиженного газа, где произошло очень существенное снижение стоимости топлива. И оно вполне понятно, поскольку были сняты те ограничения, которые действовали по отношению к участникам рынка (санкции введены приказом МЭРТ по представлению СБУ - ред.). Вот именно с 17 марта они (санкции - ред.) могли заработать, а так эти ограничения были отменены, и они даже не успели вступить в силу ", - рассказал он.

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По словам эксперта, в будущем на рынке сжиженного газа, можно прогнозировать дальнейшее снижение цены, если, конечно, опять не будет введено никаких административных ограничений.

На рынке дизтоплива и топлива - все будет зависеть от дальнейшего поведения гривны, отметил Г.Рябцев.

"Сейчас мы видим то, что она (гривна - ред.) пошла снова вниз. Информационным поводом для этого стало, как объявление блокады, так и объявления о переносе рассмотрения украинского вопроса в МВФ. И здесь все будет зависеть от того, насколько существенно будет это ослабление гривны. Если мы не увидим в течение этой недели существенного ослабления, то вполне возможно что для того, чтобы поощрить потребителя, компании пойдут на небольшие снижение стоимости дизельного топлива.

Также, однозначно будут улучшены условия программ лояльности. То есть сейчас уже увеличились скидки, в рамках программ лояльности и они достигают нескольких гривен по сравнению с ценой, которая на стеле. То есть, по картам лояльности можно купить топливо практически на 2 гривны дешевле, а то и больше, чем для обычного потребителя ", - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНН, Хозяйственный суд города Киева отменил решение Антимонопольного комитета относительно штрафных санкций по отношению к компании WOG в так называемом "бензиновом деле".