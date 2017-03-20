Відтермінування МВФ українського питання може “підкосити” гривню та позначитися на вартості пального - експерт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. В цілому, на сьогодні економічних передумов для зростання вартості бензинів і скрапленого газу немає. Навпаки, є потенціал до здешевлення вказаних ресурсів, який сформувався внаслідок зниження нафтових котирувань на світовому ринку. Про це у коментарі УНН розповів експерт паливного ринку Геннадій Рябцев.

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“Якщо говорити про кінець минулого тижня, то існує економічний потенціал для зниження вартості нафтопродуктів приблизно на 40 копійок по дизельному паливу і десь на 60 коп. по бензину і скрапленому газу. Цей потенціал для зниження сформувався внаслідок падіння вартості нафтопродуктів на кордоні України, яке, в свою чергу, стало наслідком зниження нафтових котирувань на світовому ринку і укріплення гривні до останнього часу (якщо не зважати на останні дні, коли стало відомо, що МВФ призупинив розгляд питання щодо надання траншу).

Так от, цей економічний потенціал почав реалізовуватися на ринку скрапленого газу, де відбулося дуже суттєве зниження вартості палива. І воно цілком зрозуміле, оскільки були зняті ті обмеження, які діяли по відношенню до учасників ринку (санкції введені наказом МЕРТ за поданням СБУ — ред.). От саме з 17 березня вони (санкції — ред.) могли запрацювати, а так ці обмеження було скасовано, і вони навіть не встигли набрати чинності”, — розповів він.

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За словами експерта, у майбутньому, на ринку скрапленого газу, можна прогнозувати подальше зниження ціни, якщо, звичайно, знову не буде запроваджено ніяких адміністративних обмежень.

На ринку дизпалива і пального — все буде залежати від подальшої поведінки гривні, зауважив Г.Рябцев.

“Зараз ми бачимо те, що вона (гривня — ред.) пішла знову вниз. Інформаційним приводом для цього стало, як оголошення блокади, так і оголошення про перенесення розгляду українського питання у МВФ. І тут все буде залежати від того, на скільки суттєво буде це послаблення гривні. Якщо ми не побачимо протягом цього тижня суттєвого послаблення, то цілком можливо що для того, щоб заохотити споживача, компанії підуть на невеликі зниження вартості дизельного палива.

Також, однозначно будуть поліпшені умови програм лояльності. Тобто зараз вже збільшилися знижки, в рамках програм лояльності і вони сягають декількох гривень, порівняно з ціною, яка на стеллі. Тобто, за картками лояльності можна купити паливо фактично на 2 гривні дешевше, а то й більше, ніж для звичайного споживача”, — резюмував експерт.

Як повідомляв УНН, Господарський суд міста Києва скасував рішення Антимонопольного комітету щодо штрафних санкцій по відношенню до компанії WOG у так званій “бензинові й справі”.

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