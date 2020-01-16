Отставшие от мира: Украина "пасет задних" по уровню господдержки АПК или что такое "экономический национализм"

Ожидается, что помощь государства будет предоставлена либо в связи с выкупом земли, либо на покупку отечественной сельхозтехники. Возможно, но не точно, государство выделит средства и тем аграриям, кто инвестирует в строительство животноводческих комплексов и элеваторов. Но планы правительства до сих пор туманны.

Для того, чтобы понять насколько мизерна госпомощь фермерам в Украине на уровне 0,5% от аграрного ВВП, достаточно сравнить этот показатель с другими странами. Например, в Канаде бюджет дотаций фермерам составляет 9% от аграрного ВВП, а это около 6 млрд долларов. Примерно такую же сумму на сельское хозяйство тратит Германия. Общий бюджет прямых выплат фермерам в 2018 году в соседней Польше составил 14,6 млрд злотых, то есть более 3,6 млрд долларов.

Все эти страны являются конкурентами аграрной Украины на мировых рынках, и 4 млрд грн, а это 160 млн долл. на фоне той же Польши выглядят по меньшей мере бедно.

Не говоря уже о США, которые выделяют на агропроизводство порядка 20-25 млрд долларов. При чем особое внимание там уделяют крупным и продуктивным агропредприятиям

По данным проведенных исследований, 60% субсидий, предоставляемых в США в рамках трех крупнейших программ поддержки агропроизводства страхования, ARC и PLC, получают 10% наиболее крупных агрокомпаний. По данным другого исследования, проведенного Институтом Катона, на долю 15% крупнейших аграрных хозяйств приходится 85% государственных дотаций. По данным третьего — среди получателей субсидий как минимум трое американских фермеров-миллиардеров.

По словам президента США Дональда Трампа, каждый доллар, вложенный в экспорт сельхозпродукции и продуктов питания, создает на внутреннем рынке еще 1,27 долларов. Каждый экспортный 1 млн долларов поддерживает 8 тысяч рабочих мест на внутреннем рынке. А в целом сельское хозяйство участвует в формировании до 8,6% ВВП Америки.

К слову, именно Президент Трамп пропагандирует в Америке политику экономического национализма, заявляя о том, что он будет агрессивным сторонником защиты экономических интересов американских рабочих и фермеров на мировой арене.

“Я буду бороться против недобросовестных торговых сделок. Я категорически против Транс-Тихоокеанского партнерства в его нынешнем виде и буду работать над торговыми соглашениями, которые будут защищать национальные интересы, а значит, и интересы американских рабочих, в том числе аграриев”, — заявил он.

Существует ли в Украине политика экономического национализма и протекционизма, и способен ли Президент Зеленский последовать примеру своего американского коллеги, в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

“В Украине полностью отсутствуют какие-либо проявления экономического протекционизма. Скорее наоборот, Украина демонстрирует наверное наиболее лояльные условия для иностранных товаров, полностью открытый внутренний рынок, нет никакой реальной поддержки украинских производителей, особенно промышленных. Покупки как на уровне центральных органов власти, так и на уровне местных органов власти, там где речь идет о покупке техники, транспортных средств, побеждают, как правило, иностранные производители, хотя предлагают себя на конкурс и украинские производители”, — сказал Новак.

“То есть, никакой существенной поддержки украинские производители готовых потребительских товаров от государства нет. Хотя какое бы мы не взяли любое экономическое чудо, любой страны, все эти чудеса имеют одну общую черту — протекционизм и поддержка собственных производителей, как минимум, на внутреннем рынке, и помощь им выйти на внешние рынки. Так начиналось любое экономическое чудо, немецкое, японское, южнокорейское или, как сейчас, китайское. Поэтому протекционизм, это то что надо Украине, а вот сможет реализовать это действующий президент зависит от того, какого качества будет правительство, но пока с действующим правительством рассчитывать на что-то подобное вряд ли возможно”, — считает Новак.