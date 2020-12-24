С сегодняшнего дня нардепы могут брать помощников без высшего образования

Речь идет о законе №3644-д о внесении изменений в статью 34 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины". Определяется, что "помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, который свободно владеет государственным языком", при этом "помощником-консультантом по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) может работать лицо, имеющее высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра".

Таким образом, отменяется норма о том, что все без исключения помощники-консультанты народного депутата должны иметь среднее специальное или высшее образование.

Также вносятся изменения, которыми приводится исчерпывающий перечень направлений распределения средств общего фонда, установленного народному депутату Украины для оплаты труда помощников-консультантов, а именно для выплаты помощникам-консультантам:



заработной платы,



материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов,



заработной платы за время отпуска,



материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска,



денежной компенсации за все неиспользованные помощником-консультантом дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска.



Кроме того, предусматривается возможность использования остатка средств общего фонда, установленного народному депутату Украины для оплаты труда помощников-консультантов, для уплаты определенных договорами или соглашениями работ, услуг, связанных с выполнением депутатских полномочий, только при условии осуществления помощникам-консультантам выплат каждой из материальной помощи, денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Отметим, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, за исключением некоторых положений - в части выплаты помощникам-консультантам народного депутата материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска, вступающих в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3644-д о внесении изменений в статью 34 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" относительно разрешения нардепам брать помощниками людей без высшего образования. Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов Украины.