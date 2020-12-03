Известной блогерше за запугивание работника полиции сообщено о подозрении

“В течение двух месяцев женщина преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции и пользуясь своей публичностью в социальных сетях пыталась „запугать“ работника полиции, чтобы та приняла „позитивное“ решение в уголовном производстве в отношении ее мужа”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования, следователь собрала достаточно доказательств и сообщила о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

“Когда об этом узнала жена подозреваемого, решила любым способом помешать служебной деятельности работника полиции — даже угрожала „магическими способностями“, чтобы добиться принятия незаконного решения. А когда это не помогло, начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью работника полиции, нецензурной лексикой, оскорбляя честь и достоинство полицейской и членов ее семьи”, — рассказали в полиции.

Сейчас 31-летней блогерше сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 1700 грн или исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.