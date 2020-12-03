Відомій блогерці за залякування працівника поліції повідомлено про підозру

“Упродовж двох місяців жінка переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції та користуючись своєю публічністю у соціальних мережах намагалась „залякати“ працівника поліції, аби та прийняла „позитивне“ рішення у кримінальному провадженні відносно її чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування, слідча зібрала достатньо доказів та повідомила про підозру 32-річному мешканцю Києво-Святошинського району за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

“Коли про це дізналась дружина підозрюваного, вирішила будь-яким чином перешкодити службовій діяльності працівника поліції — навіть, погрожувала „магічними здібностями“, аби добитися прийняття незаконного рішення. А коли це не допомогло, почала психологічно тиснути та надсилати на особистий номер мобільного телефону, текстові та голосові повідомлення із погрозами життю і здоров’ю працівника поліції, нецензурної лексики, ображаючи честь та гідність поліцейської та членів її сім’ї”, — розповіли в поліції.

Наразі 31-річній блогерці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 1700 грн або виправні роботи на строк до одного року, або арешт на строк до трьох місяців.