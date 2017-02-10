Открылся 67-й кинофестиваль Берлинале

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Вечером четверга, 9 февраля, в Берлине торжественно открылся 67-международный кинофестиваль "Берлинале". В первый день фестиваля гости смогут посмотреть дебютную режиссерскую работу французского продюсера и сценариста Етельена Комара "Джанго", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .