Открылся 67-й кинофестиваль Берлинале
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Вечером четверга, 9 февраля, в Берлине торжественно открылся 67-международный кинофестиваль "Берлинале". В первый день фестиваля гости смогут посмотреть дебютную режиссерскую работу французского продюсера и сценариста Етельена Комара "Джанго", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Фестиваль продлится до 19 февраля.
Программа показов содержит 399 кинокартины. В программе принимают участие 24 работы.
Победителей жюри объявит 18 февраля. Возглавляет жюри голландский режиссер и сценарист Пол Верховен.
Как сообщал УНН, на Берлинском кинофестивале представят украинское социальный проект "Ukraine: Cargo 300" .