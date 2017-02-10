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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 43260 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Відкрився 67-й кінофестиваль Берлінале

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Увечері четверга, 9 лютого, в Берліні урочисто відкрився 67-міжнародний кінофестиваль “Берлінале”. У перший день фестивалю гості зможуть переглянути дебютну режисерську роботу французького продюсера та сценариста Етельєна Комара “Джанго”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Відкрився 67-й кінофестиваль Берлінале

Фестиваль триватиме до 19 лютого.

Програма показів містить 399 кінокартини. У конкурсній програмі беруть участь 24 роботи.

Переможців журі оголосить 18 лютого. Очолює журі голландський режисер та сценарист Пол Верховен.

Як повідомляв УНН, на Берлінському кінофестивалі представлять український соціальний проект “Ukraine: Cargo 300”.

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