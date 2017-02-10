Відкрився 67-й кінофестиваль Берлінале

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Увечері четверга, 9 лютого, в Берліні урочисто відкрився 67-міжнародний кінофестиваль “Берлінале”. У перший день фестивалю гості зможуть переглянути дебютну режисерську роботу французького продюсера та сценариста Етельєна Комара “Джанго”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.