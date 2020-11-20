Отложенный спрос, хаос и двойные цены: эксперт об аренде столичного жилья от начала карантина

"Переход на онлайн обучение или удаленную работу - он имел место в первую волну карантина. То есть, весной. Массово ушли люди из офисов, хаос, упала арендная ставка на коммерческую недвижимость. Так же, как и упала цена продажи коммерческой недвижимости... Не работал рынок аренды жилой недвижимости. Не то, что не работал (это, видимо, будет совсем несправедливо - абсолютный застой этого сегмента), но существенно снизился спрос. Мы работали с арендой где-то начиная с середины мая, когда ослабили карантинные меры и люди вышли на работу. Мы работали с отложенным спросом. С теми клиентами, которые накопились за эти два месяца, когда был жесткий карантин", - сказала Ирина Ткаченко.

Она отметила, что рынок продажи жилой недвижимости в период первой волны карантина не стагнировал, был абсолютно релевантным и работал, потому что остались мотивированные продавцы и покупатели.

По ее словам, летом спрос на аренду жилой недвижимости восстановился до докарантинного периода.

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"И он совпал с сезонным спросом аренды жилой недвижимости. Это, как правило, конец июля, начало августа и до середины сентября. То есть, очень активный такой период. И в этом году он также имел место. Но где-то с начала октября спрос, я бы сказала, что он существенно упал. Спрос на аренду жилой недвижимости. И сейчас квартиры или дома, не выставленные (не сданные - ред.) в аренду, их срок экспозиции больше, чем в докарантинный период, или больше, чем в начале лета", - добавила эксперт.

Она отметила, что если раньше трехкомнатная квартира в центральном районе Киева размещалась на рекламных носителях до недели - 10 дней, прежде чем найдется клиент, то сегодня этот срок составляет три недели.

"По поводу недвижимости загородной... Резко возросла арендная ставка, где-то... с середины апреля резко вырос спрос, что, в принципе и вызвало резкое повышение арендной ставки на загородную недвижимость. Когда ввели карантин на два или на три недели, а потом уже его продолжали, сначала выдержали этот период. Никто не думал, что насколько все серьезно. Но уже когда стало понятно, что это надолго, и люди начали выезжать за пределы города, арендовать отдельные дома, частные, где-то стокилометровая зона от Киева пользовалась бешеным спросом. Это еще совпало с сезонным спросом, даже если бы не было карантина, то всегда где-то с начала мая и до середины октября это тот сегмент недвижимости, который имеет такой, стабильный спрос на период отпусков, летом и так далее", - сказала Ирина Ткаченко.

По ее словам, тогда было желание выехать за город и провести карантин не в четырех стенах в квартире, а хотя бы на каком-то приусадебном участке.

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"В мае это было такое, в картах это называется каре. Все совпало. И максимальный спрос: несмотря на стоимость, люди выезжали. То, что стоило, например, 700 долларов (США - ред.) в месяц за дом, то в мае мы заселяли людей по 1500 долларов. Это было совпадение: мало того, что карантин, плюс сезонность... На сегодняшний день такого спроса не наблюдается. Те, кто снимал, арендовал дома частные, были заключены договоры до начала октября - они все вернулись в город. Потому что школы работают, дети ходят в школу. Поскольку, как правило, выезжали семьи с детьми. Это была валовая часть арендаторов - семьи с детьми. Они вернулись сейчас. Некоторые на дистанционном обучении", - добавила эксперт.

Она отметила, что среди их клиентов, которых они "вывезли за город", очень малая часть осталась там, все вернулись в Киев.

"К работе, к учебе. И те объекты, которые мы сдавали на сезон - сейчас предлагаются в долгосрочную аренду. Но спроса такого нет уже... Цена аренды жилой недвижимости (в Киеве - ред.) на начало карантина, вот, в период действия карантина, резко снизилась на 30-40%. Затем, после ослабления жестких этих карантинных мер, цены не вернулись к докарантинному периоду, но все-таки поднялись на 20 тех же процентов. Что мы имеем, мы имеем снижение на 15-20% на сегодняшний день, по сравнению с докарантинным периодом. 20% - это такая будет общая статистика, а, например, однокомнатные, двухкомнатные квартиры - они на сегодняшний день незначительное отклонение от той докарантинной рентной ставки. В сторону уменьшения", - сказала Ирина Ткаченко.

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По словам эксперта, если не будет жесткого локдауна, который был в марте, апреле и мае, то ценовая политика на аренду не изменится.

"Если введут снова жесткий карантин и люди потеряют работу и будут вынуждены возвращаться, например, в пригород или в регионы, откуда они приехали, то есть, если повторится ситуация весенняя, то я думаю, что мы будем иметь снова падение на те же 30%... На сегодняшний же день не так много людей дистанционно работают. На дистанционной работе находятся те, например, у кого на предприятии или в офисе, или в организации есть больные "ковидом" и их закрыли на самоизоляцию на две недели. Но это же такие, ощутимы, две недели", - отметила Ирина Ткаченко.

Напомним, карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Позже его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин.

В связи с введением карантина в апреле цены на посуточную аренду недвижимости во время карантина упали втрое.

Кроме того, в этом году студенты не влияли на рынок аренды жилья в столице.