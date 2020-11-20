Відкладений попит, хаос і подвійні ціни: експерт про оренду столичного житла від початку карантину

“Перехід на онлайн навчання чи дистанційну роботу - він мав місце в першу хвилю карантину. Тобто, навесні. Масово з’їхали люди з офісів, хаос, впала орендна ставка на комерційну нерухомість. Так само, як і впала ціна продажу комерційної нерухомості... Не працював ринок оренди житлової нерухомості. Не те, що не працював (це, мабуть, буде зовсім несправедливо - абсолютний застій цього сегменту), але суттєво знизився попит. Ми працювали з орендою десь починаючи з середини травня, коли послабили карантинні міри і люди вийшли на роботу. Ми працювали з відкладеним попитом. З тими клієнтами, які накопичилися за ці два місяці, коли був жорсткий карантин”, - сказала Ірина Ткаченко.

Вона зазначила, що ринок продажу житлової нерухомості в період першої хвилі карантину не стагнував, був абсолютно релевантним і працював, бо залишилися вмотивовані продавці і покупці.

За її словами, влітку попит на оренду житлової нерухомості відновився до докарантинного періоду.

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“І він співпав з сезонним попитом оренди житлової нерухомості. Це, як правило, кінець липня, початок серпня і до середини вересня. Тобто, дуже активний такий період. І цього року він також мав місце. Але десь із початку жовтня попит, я би сказала, що він суттєво впав. Попит на оренду житлової нерухомості. І зараз квартири чи будинки, які не виставлені (не здані - ред.) в оренду, їх термін експозиції більший, ніж в докарантинний період, або більший, ніж на початку літа”, - додала експерт.

Вона зазначила, що якщо раніше трикімнатна квартира у центральному районі Києва розміщувалась на рекламних носіях до тижня - 10 днів, перш ніж знайдеться клієнт, то сьогодні цей термін становить три тижні.

“З приводу нерухомості заміської… Різко зросла орендна ставка, десь… з середини квітня різко зріс попит, що, в принципі і викликало різке підвищення орендної ставки на заміську нерухомість. Коли ввели карантин на два чи на три тижні, а потім вже його продовжували, спочатку витримали цей період. Ніхто ж не думав, що настільки все серйозно. Але вже коли стало зрозуміло, що це надовго, і люди почали виїжджати за межі міста, орендувати окремі будинки, приватні, то десь стокілометрова зона від Києва користувалася скаженим попитом. Це ще співпало з сезонним попитом, навіть якби не було карантину, то завжди десь з початку травня і до середини жовтня це той сегмент нерухомості, який має такий, стабільний, попит на період відпусток, літа і так далі”, - сказала Ірина Ткаченко.

За її словами, тоді було бажання виїхати за місто і провести карантин не в чотирьох стінах в квартирі, а хоча б на якійсь присадибній ділянці.

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“В травні це було таке, в картах це називається каре. Все співпало. І максимальний попит: не зважаючи на вартість, люди виїжджали. Те, що коштувало, наприклад, 700 доларів (США - ред.) в місяць за будинок, то в травні ми заселяли людей по 1500 доларів. Це було співпадіння: мало того, що карантин, плюс сезонність... На сьогоднішній день такого попиту не спостерігається. Ті, хто знімав, орендував будинки приватні, були заключені договори до початку жовтня - вони всі повернулися в місто. Бо школи працюють, діти ходять в школу. Бо, як правило, виїжджали сім’ї з дітками. Це була валова частина орендарів - сім’ї з дітьми. Вони повернулися зараз. Деякі на дистанційному навчанні”, - додала експерт.

Вона зазначила, що серед їхніх клієнтів, яких вони “вивезли за місто”, дуже мала частина залишилась там, всі повернулись до Києва.

“До роботи, до навчання. І ті об’єкти, які ми здавали на сезон - зараз пропонуються в довгострокову оренду. Але попиту такого немає вже… Ціна оренди житлової нерухомості (в Києві - ред.) на початок карантину, от, в період дії карантину, різко знизилась на 30-40%. Потім, після послаблення жорстких цих карантинних мір, ціни не повернулися до докарантинного періоду, але все-таки піднялися на 20 тих же відсотків. Що ми маємо, ми маємо зниження на 15-20% на сьогоднішній день, порівняно з докарантинним періодом. 20% - це така буде, загальна статистика, а, наприклад, однокімнатні, двокімнатні квартири - вони мають на сьогоднішній день незначне відхилення від тієї докарантинної рентної ставки. У сторону зменшення”, - сказала Ірина Ткаченко.

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За словами експерта, якщо не буде жорсткого локдауну, який був у березні, квітні та травні, то цінова політика на оренду не зміниться.

“Якщо введуть знову жорсткий карантин і люди втратять роботу, і будуть змушені повертатися, наприклад, в передмістя чи в регіони, звідки вони приїхали, тобто, якщо повториться ситуація весняна, то я думаю, що ми матимемо знову падіння на ті ж 30%... На сьогоднішній же день не так багато людей дистанційно працюють. На дистанційній роботі знаходяться ті, наприклад, у кого на підприємстві, чи в офісі, чи в організації є хворі на “ковід” і їх закрили на самоізоляцію на два тижні. Але це ж такі, відчутні, два тижні”, - зазначила Ірина Ткаченко.

Нагадаємо, карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин.

У зв’язку з введенням карантину у квітні ціни на подобову оренду нерухомості під час карантину впали втричі.

Окрім того, цього року студенти не впливали на ринок оренди житла у столиці.