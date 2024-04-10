"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

Во временно оккупированном Крыму на рассвете произошло падение вражеского вертолета Ка-27, предварительно, количество жертв неизвестно, да и само падение произошло не только за счет технических причин, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

По нашей информации, этой катастрофе предшествовал взрыв, скорее всего он упал не только по техническим причинам, видимо, у него на борту произошло какое-то "событие" - сказал Плетенчук.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму уничтожили российский вертолет Ка-27.