"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  15067 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  48162 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  49409 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  112987 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  113796 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113597 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107584 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113294 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110134 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137944 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

Во временно оккупированном Крыму падение вертолета Ка-27 произошло не только по техническим причинам, видимо, на борту произошло "какое-то событие", указали в ВМС ВСУ.

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"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

Из-за российского удара по объектам критической инфраструктуры на юге Украины в Херсонской области было отключено электроснабжение, но абонентов уже начали подключать к сети.

Общество •   •  2965 просмотра
В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

Президент беларуси александр лукашенко посетит россию 11-12 апреля для переговоров с владимиром путиным по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Новости Мира •   •  1749 просмотра
Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

Франция планирует значительно сократить государственные услуги, такие как медицинский транспорт и субсидии, чтобы уменьшить бюджетный дефицит в 5,5% ВВП.

Новости Мира •   •  2205 просмотра
Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер

Вышел трейлер фильма "Джокер: Folie à Deux", музыкального сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли и Леди Гагой в роли Харли Квинн.

Культура •   •  2976 просмотра
Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер

В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

На Криворожье Днепропетровской области и Харьковской областях ограничено потребление электроэнергии для промышленности, а в Харькове ограничена работа электротранспорта.

Война •   •  4426 просмотра
В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов

В Кропивницкой и Полтавской областях задержали двух мужчин за попытку незаконного вывоза за границу высокотехнологичного авиационного оборудования, в частности прицельных комплексов и запчастей к боевым самолетам и вертолетам.

Криминал и ЧП •   •  3593 просмотра
Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов

российские пропагандисты используют актеров в сюжетах о "сво" - Центр сопротивления

российские пропагандисты нанимают актеров на роль солдат и механиков в фейковых видеороликах о "специальной военной операции" в Украине.

Война •   •  5888 просмотра
российские пропагандисты используют актеров в сюжетах о "сво" - Центр сопротивления

Партизаны разведали базу вмф рф в Кронштадте, где базируются подводные лодки - "АТЕШ"

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" посетили остров Котлин и проверили военную базу российского флота в Кронштадте, где базируются подводные лодки и военные корабли.

Война •   •  5691 просмотра
Партизаны разведали базу вмф рф в Кронштадте, где базируются подводные лодки - "АТЕШ"

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Кабинет министров игнорирует поручение СНБО провести аудит системы блокировки налоговых накладных, а народный депутат Даниил Гетманцев пытается легализовать инструмент блокировки накладных через изменения в Налоговый кодекс.

Экономика •   •  15067 просмотра
Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп