Футбол: видеоповторы впервые используют в Британии

Нововведения для Великобритании произойдет во время товарищеского поединка Англии против Германии на стадионе "Уэмбли". Ранее сборная "Трех Львов" уже сталкивалась с этой системой во время товарищеского матча против французов в июне, когда Рафаэль Варан был удален за фол на Деле Алле, который привел к пенальти.

Обслуживать противостояние, которое состоится 10 ноября, будет польская бригада рефери во главе с Павлом Рачковски.

Добавим, что двухлетний период для испытания системы видеоповторов был утвержден IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) в 2016 году. С тех пор VAR успешно тестируется по всему миру, включая Бундеслигу в Германии и итальянскую Серию А.