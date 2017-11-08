Футбол: видеоповторы впервые используют в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Технология видеоповторов (VAR) будет впервые использована во время официального матча на территории Великобритании. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1" со ссылкой на BBC, передает УНН.
Нововведения для Великобритании произойдет во время товарищеского поединка Англии против Германии на стадионе "Уэмбли". Ранее сборная "Трех Львов" уже сталкивалась с этой системой во время товарищеского матча против французов в июне, когда Рафаэль Варан был удален за фол на Деле Алле, который привел к пенальти.
Обслуживать противостояние, которое состоится 10 ноября, будет польская бригада рефери во главе с Павлом Рачковски.
Добавим, что двухлетний период для испытания системы видеоповторов был утвержден IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) в 2016 году. С тех пор VAR успешно тестируется по всему миру, включая Бундеслигу в Германии и итальянскую Серию А.