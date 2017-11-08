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Футбол: відеоповтори вперше використають у Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Технологія відеоповторів (VAR) буде вперше використана під час офіційного матчу на території Великобританії. Про це повідомляє телеканал "Футбол 1" з посиланням на BBC, передає УНН.

Нововведення для Великобританії станеться під час товариського поєдинку Англії проти Німеччини на стадіоні "Вемблі". Раніше збірна "Трьох Левів" вже стикалася з цією системою під час товариського матчу проти французів в червні, коли Рафаель Варан був видалений за фол на Деле Аллі, який привів до пенальті.

Обслуговуватиме протистояння, яке відбудеться 10-го листопада, польська бригада рефері на чолі із Павлом Рачковскі.

Додамо, що дворічний період для випробування системи відеоповторів був затверджений IFAB (Міжнародна рада футбольних асоціацій) в 2016-му році. З тих пір VAR успішно тестується по всьому світу, включаючи Бундеслігу в Німеччині і італійську Серію А.

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