Футбол: відеоповтори вперше використають у Британії

Нововведення для Великобританії станеться під час товариського поєдинку Англії проти Німеччини на стадіоні "Вемблі". Раніше збірна "Трьох Левів" вже стикалася з цією системою під час товариського матчу проти французів в червні, коли Рафаель Варан був видалений за фол на Деле Аллі, який привів до пенальті.

Обслуговуватиме протистояння, яке відбудеться 10-го листопада, польська бригада рефері на чолі із Павлом Рачковскі.

Додамо, що дворічний період для випробування системи відеоповторів був затверджений IFAB (Міжнародна рада футбольних асоціацій) в 2016-му році. З тих пір VAR успішно тестується по всьому світу, включаючи Бундеслігу в Німеччині і італійську Серію А.