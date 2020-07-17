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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 104786 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114167 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118884 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117716 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104638 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102891 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Состоялась жеребьевка предварительного раунда предстоящего сезона Лиги чемпионов

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КИЕВ. 17 июля. УНН. В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В предварительный раунд попали чемпионы четырех национальных ассоциаций с самым низким рейтингом за 2019 год (Северная Ирландия, Косово, Андорра и Сан-Марино).

Результаты жребия:

Полуфинал 1: Чемпион Сан-Марино - чемпион Северной Ирландии

Полуфинал 2: Чемпион Косово - чемпион Андорры.

Предыдущий раунд представляет собой мини-турнир, который пройдет на одном стадионе. Он будет состоять из двух полуфиналов 8 августа и финал, который состоится через три дня (все противостояния пройдут в формате одного матча на нейтральном поле).

Примечательно, что победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, который состоится 18 и 19 августа.

Победители этого этапа также будут определяться по итогам одного матча.

Украинские Национальные Новости

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