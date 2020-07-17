Состоялась жеребьевка предварительного раунда предстоящего сезона Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В предварительный раунд попали чемпионы четырех национальных ассоциаций с самым низким рейтингом за 2019 год (Северная Ирландия, Косово, Андорра и Сан-Марино).
Результаты жребия:
Полуфинал 1: Чемпион Сан-Марино - чемпион Северной Ирландии
Полуфинал 2: Чемпион Косово - чемпион Андорры.
Предыдущий раунд представляет собой мини-турнир, который пройдет на одном стадионе. Он будет состоять из двух полуфиналов 8 августа и финал, который состоится через три дня (все противостояния пройдут в формате одного матча на нейтральном поле).
Примечательно, что победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, который состоится 18 и 19 августа.
Победители этого этапа также будут определяться по итогам одного матча.