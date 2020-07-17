Відбулося жеребкування попереднього раунду майбутнього сезону Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У швейцарському Ньоні завершилося жеребкування попереднього раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2020/21, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У попередній раунд потрапили чемпіони чотирьох національних асоціацій з найнижчим рейтингом за 2019 рік (Північна Ірландія, Косово, Андорра і Сан-Марино).
Результати жеребу:
Півфінал 1: Чемпіон Сан-Марино - чемпіон Північної Ірландії
Півфінал 2: Чемпіон Косово - чемпіон Андорри.
Попередній раунд являє собою міні-турнір, який пройде на одному стадіоні. Він складатиметься з двох півфіналів 8 серпня і фіналу, який відбудеться через три дні (всі протистояння пройдуть у форматі одного матчу на нейтральному полі).
Примітно, що переможець зіграє в першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів, який відбудеться 18 та 19 серпня.
Переможці цього етапу також будуть визначатися за підсумками одного матчу.