От укрепления обороноспособности к обучению военных: продолжим оказывать поддержку Украине – генерал Милли

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«Мы будем продолжать оказывать поддержку по всем направлением, от укрепления обороноспособностей до обучения украинских военных. Более 6 тыс. украинцев в настоящее время проходят подготовку в четырех различных местах. 65 курсов на трех континентах. С начала войны США подготовили 11 тыс. украинцев, включая штатных работников», - сказал Милли.

Детали

Также по его словам, было подготовлено 12 батальонов специалистов которые в настоящее время используют боевые машины.

«В настоящее время видеться подготовка трех батальонов. Все 60 тыс. солдат были подготовлены. Многие ведут борьбу в настоящий момент», - отметил Милли.

Кроме того, он сообщил, что сегодня собрались на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины не только как группа стран, а как единый фронт, который должен защитить принципы национального суверенитета.

«Принципы того, чтобы противостоять российской агрессии против Украины. Развязанная путиным война, это не просто война против Украины, это буквально наступление на международный порядок, который гарантирует мир, свободу и процветание для всех народов», - отметил Милли.

Дополнение

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что на фоне украинского контрнаступления союзники на встрече в формате "Рамштайн" сосредоточатся на том, чтобы обеспечить поддержку и обеспечение того, чтобы все поставленные системы вооружения работали должным образом.