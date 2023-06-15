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Від зміцнення обороноздатності до навчання військових: продовжимо надвати підтримку Україні - генерал Міллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україні продовжуватимуть надавати підтримку в усіх напрямках, від зміцнення обороноздатності до навчання українських військових. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками "Рамштайн-13", передає кореспондент УНН.

Від зміцнення обороноздатності до навчання військових: продовжимо надвати підтримку Україні - генерал Міллі

Цитата

«Ми продовжуватимемо надавати підтримку в усіх напрямках, від зміцнення обороноздатності до навчання українських військових. Понад 6 тис. українців нині проходять підготовку в чотирьох різних місцях. 65 курсів на трьох континентах. З початку війни США підготували 11 тис. українців, включно зі штатними працівниками», - сказав Міллі.

Деталі

Також, за його словами, було підготовлено 12 батальйонів спеціалістів, які наразі використовують бойові машини.

«Наразі бачиться підготовка трьох батальйонів. Усі 60 тис. солдатів були підготовлені. Багато хто веде боротьбу зараз», - зазначив Міллі.

Крім того, він повідомив, що сьогодні зібралися на засідання Контактної групи з питань оборони України не тільки як група країн, а як єдиний фронт, що має захистити принципи національного суверенітету.

«Принципи того, щоб протистояти російській агресії проти України. Розв'язана путіним війна, це не просто війна проти України, це буквально наступ на міжнародний порядок, який гарантує мир, свободу і процвітання для всіх народів», - зазначив Міллі.

Доповнення

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що на тлі українського контрнаступу союзники на зустрічі у форматі "Рамштайн" зосередяться на тому, щоб забезпечити підтримку і забезпечення того, щоб усі поставлені системи озброєння працювали належним чином.

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