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От осужденного в России крымчанина Приходько нет известий уже несколько месяцев – родные

От осужденного в России крымчанина Приходько нет известий уже несколько месяцев – родные

Киев  •  УНН

 • 14965 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Родные осужденного в России крымчанина, проукраинского активиста Олега Приходько, не получают от него никаких известий уже несколько месяцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”, которое пообщалось с дочерью Приходько Натальей.

Цитата

“В последний раз разговаривала с ним 15 мая в здании суда. С тех пор от него ни слуху, ничего не было. Его перевели во „Владимирский централ“. С 26-го июня он находится там. Связи у нас с ним никакой нет до сих пор”, — сообщила Наталья.

Детали

По словам дочери, Приходько жаловался на персонал российской колонии, ему не отдавали посылку и лекарства около 10 дней.

“У него проблемы со здоровьем. Лекарства не отдавали очень долго — на отечность ног, на болезни мочеполовой системы. Я звонила в СИЗО, мне сказали, что он пользуется деньгами, но можно сказать все, что угодно. Звонила, просила, чтобы консул пошел, но пока тоже ничего”, — рассказывает дочь Олега Приходько.

Наталья уточнила, что ее мать планирует навестить осужденного супруга, после чего появится новая информация о его состоянии.

Добавим

Как сообщает издание, в конце июля стало известно, что Олега Приходько, о местонахождении которого не было известно с начала июня, этапировали в тюрьму “Владимирский централ” в город Владимир.

Последний раз о состоянии Приходько сообщалось в мае, когда его в следственном изоляторе № 1 в Ростове-на Дону посетил украинский консул Тарас Малышевский.

Напомним

Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

16 января стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в “незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств”.

А 5 февраля в адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что Олега Приходько также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье “незаконное лишение свободы” из-за ареста активиста в оккупированном Крыму. Олега Приходько приговорили к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей.

Украинские Национальные Новости

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