Від засудженого в Росії кримчанина Приходька немає звісток вже декілька місяців - рідні

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"В останній раз розмовляла з ним 15 травня в будівлі суду. З тих пір від нього ні слуху, нічого не було. Його перевели у "Володимирський централ". З 26-го червня він знаходиться там. Зв'язку у нас з ним ніякого немає до сих пір", - повідомила Наталя.

Деталі

За словами дочки, Приходько скаржився на персонал російської колонії, йому не віддавали посилку і ліки близько 10 днів.

"У нього проблеми зі здоров'ям. Ліки не віддавали дуже довго - на набряклість ніг, на хвороби сечостатевої системи. Я дзвонила в СІЗО, мені сказали, що він користується грошима, але можна сказати все, що завгодно. Дзвонила, просила, щоб консул пішов, але поки теж нічого", - розповідає дочка Олега Приходька.

Наталя уточнила, що її мати планує відвідати засудженого чоловіка, після чого з'явиться нова інформація про його стан.

Додамо

Як повідомляє видання, в кінці липня стало відомо, що Олега Приходька, про місцезнаходження якого не було відомо з початку червня, етапували до в'язниці "Володимирський централ" у місто Володимир.

Востаннє про стан Приходька повідомлялося в травні, коли його в слідчому ізоляторі № 1 в Ростові-на Дону відвідав український консул Тарас Малишевський.

Нагадаємо

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконного виготовлення вибухових речовин.



16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв".

А 5 лютого в адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею "незаконне позбавлення волі" через арешт активіста в окупованому Криму. Олега Приходька засудили до 5 років колонії суворого режиму і сплаті штрафу в розмірі 110 тис. рублів.