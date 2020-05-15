От заморозков до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня часть Украины снова накроют дожди, ночью местами - заморозки, днем - до 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"15 мая в Украине небольшие, в Карпатском регионе умеренные кратковременные дожди, на юге местами с грозами, лишь в северных, ночью и в большинстве западных областей без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточных областях 7-12 м/с.
Температура ночью в северных и северо-западных областях 1-6°, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на остальной территории 7-12° тепла, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в южной части и на Закарпатье 19-24°.
Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.