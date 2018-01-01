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С сегодняшнего дня в Украине начинает работу Фонд энергоэффективности

Киев • УНН

 • 13154 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня в Украине начинает работу Фонд энергоэффективности, который позволит реализовать проекты энергомодернизации государства. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабинета министров Украины.

С сегодняшнего дня в Украине начинает работу Фонд энергоэффективности

"В Украине начинает работу Фонд энергоэффективности, который станет новым и эффективным инструментом реализации проектов энергомодернизации государства - как на уровне домохозяйств, так и на уровне юридических лиц. Работа Фонда регламентируется законодательством Украины, а его бюджет формируется за счет средств Государственного бюджета и, как ожидается, средств от международных партнеров Украины", - цитирует пресс-служба слова главы правительства.

Премьер подчеркнул, что Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, воплощение эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования на более эффективное.

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Форме предоставления средств, по его словам, станет частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности физическим и юридическим лицам.

В.Гройсман напомнил, что государство выделяет в целом 2 млрд грн на программы энергоэффективности, из которых 400 млн грн - это "теплые кредиты", а 1,6 млрд грн - это масштабные проекты энергомодернизации. Также ожидается поступление средств от европейских партнеров на уровне 100 млн евро.

Напомним, в госбюджете на 2018 предусмотрено 2 млрд гривен на энергоэффективность.

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