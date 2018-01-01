Від сьогодні в Україні починає роботу Фонд енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Відсьогодні в Україні розпочинає роботу Фонд енергоефективності, який дозволить реалізувати проекти енергомодернізації держави. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Кабінету міністрів України.
“В Україні починає роботу Фонд енергоефективності, який стане новим і ефективним інструментом реалізації проектів енергомодернізації держави — як на рівні домогосподарств, так і на рівні юридичних осіб. Робота Фонду регламентується законодавством України, а його бюджет формується за рахунок коштів Державного бюджету і, як очікується, коштів від міжнародних партнерів України”, — цитує прес-служба слова Глави уряду.
Прем’єр наголосив, що Фонд надаватиме кошти для реалізації проектів термомодернізації, вровадження ефективних систем моніторингу та управління, встановлення ефективних опалювальних та охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання на більш ефективне.
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Формою надання коштів, за його словами, стане часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності фізичним та юридичним особам.
В.Гройсман нагадав, що держава виділяє в цілому 2 млрд грн на програми енергоефективності, з яких 400 млн грн — це “теплі кредити”, а 1,6 млрд грн — це масштабні проекти енергомодернізації. Також очікується надходження коштів від європейських партнерів на рівні 100 млн євро.
Нагадаємо, у Держбюджеті на 2018 рік передбачено 2 млрд гривень на енергоефективність.