С сегодняшнего дня начинает действовать первый этап медицинской реформы

С 1 января 2018 каждый пациент сможет получать первичную помощь бесплатно в избранного им семейного врача.

«Пациент может выбрать своего семейного врача и заключить с ним декларацию и таким образом зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения E-Health. С этого времени вся медицинская информация будет храниться в электронной медицинской карте. Это позволит врачу видеть полную картину и историю болезней и не терять информацию », - говорится в сообщении.

Также предлагается заключать декларацию по семейным врачом в любое время, даже во время первого визита, когда понадобится медицинская помощь.

Базовые анализы будут бесплатными в амбулатории семейного врача.

Кроме того, пациентам предлагается жаловаться в Национальной службы здоровья в случае, если семейный врач потребует дополнительные деньги за лечение.

Самих же семейных врачей ожидает постепенный переход (до 2020 года) на новую систему финансирования.

В это время, как сообщили в Министерстве, сохраняется и постепенно уменьшается финансирование на пациентов, которые были приписаны к семейному врачу раньше, и возрастет доля пациентов, заключили декларацию.

Кроме того, будет установлена ​​средняя ставка для семейного врача по предписанную человека в 2018 году - 370 гривен (в год - ред).

Также в соответствии с реформой, врачи первичного звена будет отдельный бюджет на анализы для пациентов. Ожидается, что годовой тариф за пожилого человека (65+) и малыша будет вдвое больше тарифа на мужчину 25 лет.

«Врач первичного звена может действовать в статусе ФЛП, лицензионные условия упрощенно. В таком случае бюджет на поддержку пациентов пойдет напрямую на его счет. Если врач работает как наемный работник, он договаривается о зарплате с руководством », - сообщает Минздрав.

В Минздраве уверены, что собственная прибыль врача эффективной семейной практики с 2000 пациентами в статусе ФЛП составит - до 18 000 гривен, медсестры - до 12 000 гривен.

Также с начала 2018 будет расширен перечень лекарств, стоимость которых по рецепту от семейного врача, возмещается государством полностью или частично по программе «Доступные лекарства».

Напомним, 19 октября 2017 Рада приняла медицинскую реформу Верховная Рада дала старт медреформы, окончательно приняв закон "О государственных финансовые гарантии предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (№6327).

Еще на стадии принятия концепция медицинской реформы подвергалась жестокой критике. Многие эксперты считают, что в Украине фактически вводится платная медицины , что противоречит Конституции Украины.



