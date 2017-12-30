Від сьогодні починає діяти перший етап медичної реформи

З 1 січня 2018 року кожен пацієнт зможе отримувати первинну допомогу безкоштовно в обраного ним сімейного лікаря.

«Пацієнт може обрати свого сімейного лікаря та укласти з ним декларацію і таким чином зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я E-Health. З цього часу уся медична інформація буде зберігатися в електронній медичній картці. Це дозволить лікарю бачити повну картину та історію хвороб та не губити інформацію», – йдеться у повідомленні.

Також пропонується укладати декларацію з сімейним лікарем у будь-який час, навіть під час першого візиту, коли знадобиться медична допомога.

Базові аналізи будуть безкоштовними в амбулаторії сімейного лікаря.

Крім того, пацієнтам пропонується скаржитися до Національної служби здоров’я у випадку, якщо сімейний лікар вимагатиме додаткові гроші за лікування.

Самих же сімейних лікарів очікує поступовий перехід (до 2020 року) на нову систему фінансування.

У цей час, як повідомили у Міністерстві, зберігається та поступово зменшується фінансування на пацієнтів, які були приписані до сімейного лікаря раніше, та зросте частка пацієнтів, які уклали декларацію.

Крім того, буде встановлена середня ставка для сімейного лікаря за приписану людину у 2018 році – 370 гривень (на рік – ред).

Також відповідно до реформи, лікарі первинної ланки матиме окремий бюджет на аналізи для пацієнтів. Очікується, що річний тариф за літню людину (65+) та малюка буде удвічі більшим за тариф на чоловіка 25 років.

«Лікар первинної ланки може діяти в статусі ФОП, ліцензійні умови спрощено. У такому випадку бюджет на підтримку пацієнтів піде напряму на його рахунок. Якщо лікар працює як найманий працівник, він домовляється про зарплату з керівництвом», – повідомляє МОЗ.

У МОЗ впевнені, що власний прибуток лікаря ефективної сімейної практики з 2000 пацієнтами в статусі ФОП становитиме – до 18 тисяч гривень, медсестри – до 12 тисяч гривень.

Також із початку 2018 року буде розширений перелік ліків, вартість яких за рецептом від сімейного лікаря, відшкодовується державою повністю або частково за програмою «Доступні ліки».

Нагадаємо, 19 жовтня 2017 року Рада ухвалила медичну реформу Верховна Рада дала старт медреформі, остаточно ухваливши закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (№6327).

Ще на стадії ухвалення концепція медичної реформи піддавалася жорстокій критиці. Багато експертів вважають, що в Україні фактично запроваджується платна медицини, що суперечить Конституції України.



