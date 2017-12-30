Від сьогодні починає діяти перший етап медичної реформи

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22670 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 56462 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 70327 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 69536 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 99304 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73314 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83250 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95827 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88071 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188880 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2м/с
89%
Популярнi новини

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 6192 перегляди

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 4220 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 5970 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 6474 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 12200 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 70323 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188879 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342963 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277597 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387355 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14821 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13544 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 69532 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21098 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26189 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Від сьогодні починає діяти перший етап медичної реформи

Київ • УНН

 • 51190 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. З сьогоднішнього дня починається поетапне запровадження медичної реформи. Перший етап стосується надання первинної медичної допомоги, пише УНН з посиланням на відповідні законодавчі норми та роз’яснення Міністерства охорони здоров’я.

Від сьогодні починає діяти перший етап медичної реформи

З 1 січня 2018 року кожен пацієнт зможе отримувати первинну допомогу безкоштовно в обраного ним сімейного лікаря.

«Пацієнт може обрати свого сімейного лікаря та укласти з ним декларацію і таким чином зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я E-Health. З цього часу уся медична інформація буде зберігатися в електронній медичній картці. Це дозволить лікарю бачити повну картину та історію хвороб та не губити інформацію», – йдеться у повідомленні.

Також пропонується укладати декларацію з сімейним лікарем у будь-який час, навіть під час першого візиту, коли знадобиться медична допомога.

Базові аналізи будуть безкоштовними в амбулаторії сімейного лікаря.

Крім того, пацієнтам пропонується скаржитися до Національної служби здоров’я у випадку, якщо сімейний лікар вимагатиме додаткові гроші за лікування.

Самих же сімейних лікарів очікує поступовий перехід (до 2020 року) на нову систему фінансування.
У цей час, як повідомили у Міністерстві, зберігається та поступово зменшується фінансування на пацієнтів, які були приписані до сімейного лікаря раніше, та зросте частка пацієнтів, які уклали декларацію.
Крім того, буде встановлена середня ставка для сімейного лікаря за приписану людину у 2018 році – 370 гривень (на рік – ред).

Також відповідно до реформи, лікарі первинної ланки матиме окремий бюджет на аналізи для пацієнтів. Очікується, що річний тариф за літню людину (65+) та малюка буде удвічі більшим за тариф на чоловіка 25 років.

«Лікар первинної ланки може діяти в статусі ФОП, ліцензійні умови спрощено. У такому випадку бюджет на підтримку пацієнтів піде напряму на його рахунок. Якщо лікар працює як найманий працівник, він домовляється про зарплату з керівництвом», – повідомляє МОЗ.

У МОЗ впевнені, що власний прибуток лікаря ефективної сімейної практики з 2000 пацієнтами в статусі ФОП становитиме – до 18 тисяч гривень, медсестри – до 12 тисяч гривень.

Також із початку 2018 року буде розширений перелік ліків, вартість яких за рецептом від сімейного лікаря, відшкодовується державою повністю або частково за програмою «Доступні ліки».

Нагадаємо, 19 жовтня 2017 року Рада ухвалила медичну реформу Верховна Рада дала старт медреформі, остаточно ухваливши закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (№6327).

Ще на стадії ухвалення концепція медичної реформи піддавалася жорстокій критиці. Багато експертів вважають, що в Україні фактично запроваджується платна медицини, що суперечить Конституції України.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,263.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,617.54