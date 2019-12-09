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В Киевской области с начала года уплатили более 13 млрд грн налогов (уточнено)

В Киевской области с начала года уплатили более 13 млрд грн налогов (уточнено)

Киев  •  УНН

 • 8594 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. За 11 месяцев этого года в местные бюджеты в Киевской области поступило 13,4 млрд грн налогов. Это на 2,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Государственной налоговой службы в Киевской области.

"Динамика роста поступлений по уплате налогов и сборов в местные бюджеты составляет 24% или 2,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма, уплаченная в местную казну за 11 месяцев текущего года, в настоящее время составляет 13,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в местные бюджеты Киевской области поступило 1,2 млрд грн, тогда как в прошлом году было 982 млн грн.

"Самые большие же суммы налогов и сборов поступили от субъектов хозяйствования, чья деятельность аккумулированная в Бориспольском районе - 2,3 млрд грн, Киево-Святошинском - 2,1 млрд грн и Белоцерковском - 2 миллиарда гривен", - сообщил и.о. начальника ГУ ГНС в Киевской области Орест Витык.

Указано, что больше всего налогов поступило на доходы физических лиц - 8,6 млрд грн, что на 1,7 млрд грн, или 25%, больше прошлогоднего. Еще 1,3 млрд грн поступило от выплат налогов на землю, 2,1 млрд - от налогов малого и среднего бизнеса, 382 млн - от налога на недвижимое имущество и 399 млн - от уплаты акцизного налога по реализации подакцизных товаров.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова считает, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - это первый налог, который в стране нужно снижать, как только будет такая возможность.

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