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У Київській області від початку року сплатили понад 13 млрд грн податків (уточнено)

У Київській області від початку року сплатили понад 13 млрд грн податків (уточнено)

Київ • УНН

 • 8595 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. За 11 місяців цього року до місцевих бюджетів у Київській області надійшло 13,4 млрд грн податків. Це на 2,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ Державної податкової служби у Київській області.

"Динаміка зростання надходжень зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів складає 24% або 2,6 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Сума, сплачена до місцевих скарбниць за 11 місяців поточного року, наразі складає 13,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року до місцевих бюджетів Київщини надійшло 1,2 млрд грн, тоді як у минулому році було 982 млн грн.

"Найбільші ж суми податків та зборів надійшли від суб’єктів господарювання, чия діяльність акумульована у Бориспільському районі – 2,3 млрд грн, Києво-Святошинському – 2,1 млрд грн та Білоцерківському – 2 мільярда гривень", - повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Орест Вітик.

Вказано, що найбільше податків надійшло на доходи фізичних осіб - 8,6 млрд грн, що на 1,7 млрд грн, чи 25%, більше за минулорічний. Ще 1,3 млрд грн надійшло від виплат податків на землю, 2,1 млрд – від податків малого та середнього бізнесу, 382 млн - від податку на нерухоме майно та 399 млн - від сплати акцизного податку з реалізації підакцизних товарів.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова вважає, що податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - це перший податок, який в країні потрібно знижувати, як тільки буде така можливість.

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