У Київській області від початку року сплатили понад 13 млрд грн податків (уточнено)

КИЇВ. 9 грудня. УНН. За 11 місяців цього року до місцевих бюджетів у Київській області надійшло 13,4 млрд грн податків. Це на 2,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ Державної податкової служби у Київській області.