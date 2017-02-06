От отравлений алкоголем в Николаевской области в течение 6 лет пострадали более 900 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Количество лиц, отравившихся алкоголем в течение 6 лет (2011-2016 гг - ред.) в Николаевской области, составляет 920 человек. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, которую УНН сообщили в управлении здравоохранения Николаевской ОГА.
В то же время, по данным управления, наблюдается увеличение количества отравлений алкоголем в области в течение года.
Так, в 2016 году количество отравлений алкоголем составило 123 человека, что на 9 человек больше, чем в 2015 году.
Напомним, за два года количество отравлений алкоголем в Херсонской области выросло на четверть.
Также напомним, по словам экспертов, торговлю суррогатами стимулируют запреты местных властей на продажу алкогольной продукции ночью.
В ГФС сообщили, что в течение прошлого года с продажи было изъято почти 1 млн литров нелегального алкоголя.