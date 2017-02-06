Від отруєнь алкоголем на Миколаївщині протягом 6 років постраждало більше 900 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кількість осіб, що отруїлися алкоголем протягом 6 років (2011-2016 рр – ред.) у Миколаївській області, становить 920 осіб. Про це свідчать дані офіційної статистики, яку УНН повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОДА.
Водночас, за даними управління, спостерігається збільшення кількості отруєнь алкоголем у області протягом року.
Так, у 2016 році кількість отруєнь алкоголем становила 123 особи, що на 9 осіб більше, ніж у 2015 році.
Нагадаємо, за два роки кількість отруєнь алкоголем у Херсонські області зросла на чверть.
Також нагадаємо, за словами експертів, торгівлю сурогатами стимулюють заборони місцевої влади на продаж алкогольної продукції вночі.
У ДФС повідомили, що протягом минулого року з продажу було вилучено майже 1 млн літрів нелегального алкоголю.