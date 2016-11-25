От объединения розничного и основного акцизов местные бюджеты только выиграют - Р.Насиров

"Мы предлагали и предлагаем, и для водочных товаров, и для топлива, в первую очередь, и для табачных изделий перенести розничный акциз в основную ставку, а потом делать распределение в зависимости от объемов реализации. Топливо - это в первую очередь. Мы считаем, что это очень просто и понятно, а местные бюджеты будут только больше получать от этого средств.

Процесс администрирования налогов улучшится, и это упростит работу для розничных сетей и для импортеров - просто будет один раз взиматься налог, а потом он будет просто распределяться в зависимости, от объемов реализации (по регионам, - ред), - сказал он.

По словам Р.Насирова, упрощение розничного акциза будет способствовать борьбе с теневым рынком горючего и других подакцизных товаров.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине не учитывается четверть рынка горючего .

По данным экспертов, нелегальный сектор топливного рынка в Украине сегодня поражает своими масштабами .

Специалисты объясняют, что сейчас нет государственного органа, который бы осуществлял надзорные функции за нелегальными заправками и газовыми модулями, в частности .

По подсчетам НТЦ "Психея", за неуплату розничного налога на горючее бюджеты только за первое полугодие 2016 года недополучили 800 млн грн .

При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива через "разгул" "серых" дилеров .

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают ", - подчеркнул гендиректор компании WOG.