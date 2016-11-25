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Від об’єднання роздрібного та основного акцизів місцеві бюджети лише виграють - Р.Насіров

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. ДФС пропонує включити роздрібний акциз на підакцизні товари, зокрема, пальне, алкоголь і тютюн, до ставки основного податку. За таких умов значно покращиться адміністрування сплати податків, а місцеві бюджети - лише виграють. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

Від об’єднання роздрібного та основного акцизів місцеві бюджети лише виграють - Р.Насіров

“Ми пропонували і пропонуємо, і для горілчаних товарів, і для палива, у першу чергі, і для табачних виробів перенести роздрібний акциз на основну ставку, а потім робити розподіл в залежності від обсягів реалізації. Паливо, — це в першу чергу. Ми вважаємо, що це дуже просто і зрозуміло, а місцеві бюджети будуть тільки більше отримувати від цього коштів.

Процес адміністрування податків покращиться, і це спростить роботу для роздрібних мереж та для імпортерів — просто буде один раз стягуватися податок, а потім він буде просто розподілятися в залежності, від обсягів реалізації (по регіонам, — ред), — сказав він.

За словами Р.Насірова, спрощення роздрібного акцизу сприятиме боротьбі з тіньовим ринком пального та інших підакцизних товарів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні не обліковується чверть ринку пального.

За даними експертів, нелегальний сектор паливного ринку в Україні сьогодні вражає своїми масштабами.
Фахівці пояснюють, що наразі немає державного органу, який би здійснював наглядові функції за нелегальними заправками та газовими модулями, зокрема.

За підрахунками НТЦ “Психея”, через несплату роздрібного податку на пальне бюджети лише за перше півріччя 2016 року недоотримали 800 млн грн.

При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.

“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.

Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.

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