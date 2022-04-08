От обстрела в Краматорске погибли 52 человека, еще 109 - ранены - голова ОВА

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"Сегодня весь мир в очередной раз увидел истинное лицо россии, когда ее армия цинично обстреляла железнодорожный вокзал, где тысячи краматорцев ждали эвакуации. Сейчас нам уже известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате удара российской Точки у, но мы понимаем, что эти цифры неизбежно будут расти", - говорится в сообщении.

Детали

В Авдеевке русские убили 5 гражданских, в том числе целую семью из четырех человек. Еще один человек погиб в Угледаре. Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения: 2 в Авдеевке, 1 в Красногоровке и 1 в Угледаре.

Удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 3 раненых в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Напомним

Вокзал Краматорска рашисти обстреляли кассетным "Искандером", есть сообщения о десятках жертв - глава ОВА.