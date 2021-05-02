От коронавирусной инфекции в мире уже выздоровели 130 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире от коронавирусной болезни COVID-19 уже выздоровели более 130 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 152,800,831 человек, из них выздоровели 130,074,353 человек. Количество умерших возросло до 3,206,451.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,146,008), Индия (19,549,656), Бразилия (14,725,975), Франция (5,642,359), Турция (4,849,408), Россия (4,814,558), Великобритания (4,418,530) и Италия (4,035,617).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (590,704), Бразилии (406,565) и Мексике (217,168).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 078 086 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 436 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.