От коронавирусной инфекции в мире умерло уже более пяти миллионов человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 246,743,439 человек, из них поправилось 223,529,314 человек. Число умерших возросло до 5,004,370.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,771,979), Индия (34,259,719), Бразилия (21,793,401), Великобритания (8,979,236), Россия (8,432,546), Турция (7,985,944), Франция (7,153,188) и Иран (5,909,402).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран зафиксировано в США (765,722), Бразилии (607,504) и Индии (457,773).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 878 674 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 66 852 летальных.

Респираторная болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С этого времени заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.