От 8° до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

"4 мая в Украине ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 18-23°, на юге и востоке до 26°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 14-19°.

Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.