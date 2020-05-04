Від 8° до 26° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"4 травня в Україні вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

Вітер північно-західний, на півдні та сході південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, на півдні та сході до 26°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 14-19°.

Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.