Від 8° до 26° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. По Україні сьогодні дощитиме, подекуди можливі грози. Повітря вдень прогріється до 26 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"4 травня в Україні вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
Вітер північно-західний, на півдні та сході південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, на півдні та сході до 26°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 14-19°.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.