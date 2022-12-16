От 5 минут до часа: из-за ракетных атак опаздывают 28 поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за ракетных атак рф и повреждения энергетической инфраструктуры в Укрзализныце сообщили о задержке 28 поездов, передает УНН.
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"По причине повреждения энергетической инфраструктуры сейчас с задержкой более 1 часа курсирует 16 поездов, от 30 до 60 минут – 2 поезда и с задержкой 5-30 минут – 10 поездов. Еще 11 поездов едут по графику", - сообщили в Укрзализныце.
Детали
Наибольшие задержки наблюдаются на следующих рейсах:
№725/726 Харьков – Киев (+4 ч 41 мин);
№1/2 Ивано-Франковск –Харьков (+4 ч 29 мин);
№93/94 Хелм –Харьков (+4 ч 29 мин);
№711/712 Киев –Краматорск (+4 ч 21 мин);
№781/782 Черкассы –Киев (+4 ч 18 мин);
№721/722 Киев –Харьков (+4 ч 16 мин);
№3/4 Ужгород –Запорожья (+3 ч 49 мин);
№111/112 Киев –Изюм (+2 ч 36 мин);
№31/32 Перемышль –Запорожья (+2 ч 24 мин);
№131/132 Днепр –Львов (+2 ч 15 мин);
№45/46 Ужгород –Харьков (+2 ч 14 мин);
№731/732 Киев –Днепр (+2 ч 14 мин);
№755/756 Киев –Луцк (+1 ч. 55 мин);
№119/120 Львов –Запорожья (+1 ч 39 мин);
№773/774 Киев –Шостка (+1 час 20 мин);
№785/786 Шостка –Киев (+40 мин);
№749/750 Киев –Ужгород (+30 мин).
"Продолжаем контролировать ситуацию на вокзалах, на большинстве из них обеспечивается стабильное энергоснабжение. Киевская городская кольцевая электричка продолжает движение", – говорится в сообщении.
В УЗ призвали пассажиров следить за обновлением информации на официальных каналах "Укрзализныци" и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях.
Дополнение
Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.