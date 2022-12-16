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Від 5 хвилин до години: через ракетні атаки запізнюються 28 поїздів

Від 5 хвилин до години: через ракетні атаки запізнюються 28 поїздів

Київ • УНН

 • 465789 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через ракетні атаки рф і пошкодження енергетичної інфраструктури в Укрзалізниці повідомили про затримку 28 поїздів, передає УНН.

Цитата

"Через пошкодження енергетичної інфраструктури наразі із затримкою більше 1 години курсує 16 поїздів, від 30 до 60 хвилин – 2 поїзди та з затримкою 5-30 хвилин – 10 поїздів. Ще 11 поїздів їдуть за графіком", - повідомили в Укрзалізниці.

Деталі

Найбільші затримки наразі спостерігаються на таких рейсах:
 №725/726 Харків – Київ (+4 год 41 хв);
 №1/2 Івано-Франківськ – Харків (+4 год 29 хв);
 №93/94 Хелм – Харків (+4 год 29 хв);
 №711/712 Київ – Краматорськ (+4 год 21 хв);
 №781/782 Черкаси – Київ (+4 год 18 хв);
 №721/722 Київ – Харків (+4 год 16 хв);
 №3/4 Ужгород – Запоріжжя (+3 год 49 хв);
 №111/112 Київ – Ізюм (+2 год 36 хв);
 №31/32 Перемишль – Запоріжжя (+2 год 24 хв);
 №131/132 Дніпро – Львів (+2 год 15 хв);
 №45/46 Ужгород – Харків (+2 год 14 хв);
 №731/732 Київ – Дніпро (+2 год 14 хв);
 №755/756 Київ – Луцьк (+1 год 55 хв);
 №119/120 Львів – Запоріжжя (+1 год 39 хв);
 №773/774 Київ – Шостка (+1 год 20 хв);
 №785/786 Шостка – Київ (+40 хв);
 №749/750 Київ – Ужгород (+30 хв).

"Продовжуємо контролювати ситуацію на вокзалах, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання. Київська міська кільцева електричка продовжує рух". - йдеться у повідомленні.

В УЗ закликали пасажирів слідкувати за оновленням інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях.

Доповнення

Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

По всій Україні ввели аварійні відключення світла.

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