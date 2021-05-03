От 4° до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На большинстве территории Украины сегодня ожидается погода без осадков, лишь в шести областях днем кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем поднимется до 24 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 3 мая по стране переменная облачность. Ночью в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь, днем в восточной и юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме южных и восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, в западной части 4-9° тепла, днем в западных, северных и Винницкой областях 11-16°, на остальной территории 19-24°.
Добавим
Синоптики дали прогноз на май.