Від 4° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 3 травня по країні мінлива хмарність. Вночі в Україні, крім західних областей, невеликий дощ; вдень у східній та південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південних та східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, у західній частині 4-9° тепла, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 11-16°, на решті території 19-24°.

Додамо

Синоптики дали прогноз на травень.