От 3° мороза до 12° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Преимущественно сухая погода с утренними туманами ожидается сегодня по Украине. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 12 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 8 ноября без существенных осадков. В западных и южных областях местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в восточных, большинстве центральных и южных областей ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. В Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 10°.