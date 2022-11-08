От 3° мороза до 12° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 8 ноября без существенных осадков. В западных и южных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в восточных, большинстве центральных и южных областей ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. В Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 10°.