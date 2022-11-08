Від 3° морозу до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 8 листопада без істотних опадів. У західних та південних областях місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; у східних, більшості центральних та південних областей вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без істотних опадів. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. У Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.