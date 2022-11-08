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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 25247 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 47755 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 50803 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 56055 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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07:46 • 71116 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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31 березня, 18:26 • 171404 перегляди

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31 березня, 14:30 • 225102 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

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Від 3° морозу до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Від 3° морозу до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 290437 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Переважно суха погода з ранковими туманами очікується сьогодні по Україні. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі. 

Деталі

За прогнозом синоптиків, 8 листопада без істотних опадів. У західних та південних областях місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; у східних, більшості центральних та південних областей вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без істотних опадів. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. У Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Українські Національні Новини

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