От 0° до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Бездождевая погода и потепление прогнозируется сегодня в Украине - днем местами до 20 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 21 октября без осадков.
Ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях местами 0-3 ° тепла; днем 13-18°, на западе страны до 20°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Днем порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 5-8° тепла, днем 14-17°.