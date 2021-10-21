Від 0° до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 21 жовтня без опадів.

Вночі у західній частині, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у східних областях місцями 0-3° тепла; вдень 13-18°, на заході країни до 20°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вдень пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 14-17°.