Від 0° до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Бездощова погода і потепління прогнозується сьогодні в Україні - вдень місцями до 20 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 21 жовтня без опадів.
Вночі у західній частині, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, у східних областях місцями 0-3° тепла; вдень 13-18°, на заході країни до 20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вдень пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 14-17°.