Взрывы в Балаклее: одна женщина погибла, другая - ранена

"Ситуация в Балаклее остается сложной. На территории военного склада продолжаются взрывы боеприпасов, но их интенсивность значительно уменьшилась. Начали комиссионное обследование жилого сектора для определения объемов повреждения домов. Вчера поздно вечером во время подворового обхода под разрушенными конструкциями здания обнаружили погибшую женщину, 1951 года рождения. Еще одна женщина, 1962 года рождения, получила ранения и сейчас находится в больнице", - отметил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

По словам главы Службы, подразделения ГосЧС в течение прошедших суток изъяли и обезвредили 74 взрывоопасных предмета и фрагмента боеприпасов на территории города Балаклея. Также ликвидировали 15 пожаров за пределами склада, возникших вследствие попадания боеприпасов. Сейчас тушение пожара на территории арсенала осуществляется специальным подразделением Минобороны с привлечением двух пожарных танков. На месте происшествия работает 9 пиротехнических расчетов ГосЧС, которые разминируют безопасные сектора территории города и другие населенные пункты в 10-километровой зоне. Проводятся мероприятия по эвакуации граждан и противопожарной защите жилого сектора и потенциально опасных объектов вблизи арсенала.

Как сообщал УНН, военные приступили к ликвидации последствий взрывов в Балаклее.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.