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Вибухи в Балаклії: одна жінка загинула, інша - поранена

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Балаклії загинула одна жінка, інша потрапила до  лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

“Ситуація в Балаклії залишається складною. На території військового складу продовжуються вибухи боєприпасів, але їхня інтенсивність значно зменшилася. Розпочато комісійне обстеження житлового сектору для визначення обсягів пошкодження будинків. Вчора пізно ввечері під час подворових обходів під зруйнованими конструкціями будинку виявлено загиблу жінку, 1951 року народження. Ще одна жінка, 1962 року народження, отримала поранення і зараз перебуває у лікарні”, - зазначив голова ДСНС Микола Чечоткін.

За словами Голови Служби, підрозділи ДСНС впродовж минулої доби вилучили та знешкодили 74 вибухонебезпечних предмети та фрагментів боєприпасів на території міста Балаклія. Також ліквідовано 15 пожеж за межами складу, що виникли внаслідок влучання боєприпасів. Наразі гасіння пожежі на території арсеналу здійснюється спеціальним підрозділом Міноборони із залученням двох пожежних танків. На місці події працює 9 піротехнічних розрахунків ДСНС, які розміновують безпечні сектори території міста та інші населені пункти у 10-кілометровій зоні. Проводяться заходи з евакуації громадян та протипожежного захисту житлового сектору і потенційно небезпечних об’єктів поблизу арсеналу.

Як повідомляв УНН, військові приступили до ліквідації наслідків вибухів в Балаклії.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Українські Національні Новини

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