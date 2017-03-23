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Взрывы на складе боеприпасов в Харьковской области - видео из соцсетей

Взрывы на складе боеприпасов в Харьковской области - видео из соцсетей

Киев • УНН

 • 60627 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Взрывы на крупнейшем в Украине складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области всколыхнули всю страну. Жители региона в соцсетях делятся видеозаписями, которые они успели сделать, передает УНН.

Так, на видео заметно, что произошло несколько взрывов, которые сопровождались мощным звуком. Также в видео слышны сирены.

По данным Министерства обороны, сегодня, 23 марта, в 2:45 часов на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар с последующей детонацией боеприпасов, в результате чего произошел мощный взрыв .

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Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.

Как отметили  УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Харьковской области, из района, где произошел взрыв на складе боеприпасов в Харьковской области, происходит эвакуация людей .

Также, как сообщали собственные источники УНН, что исходя из площади и количества боеприпасов, они могут детонировать до 4 дней, а это значит, что приблизится к складам сейчас невозможно. Сейчас зона эвакуации из района пожара составляет 7 км, однако может быть расширена .

Также на месте инцидента развернуто координационный штаб тушения пожара, задействовано специальную технику и пожарные подразделения ВСУ, на место происшествия направлены подразделения ГосЧС, также более 20 автомобилей скорой помощи. Открыто два эвакуационных пункта - в районном доме культуры и общеобразовательной школе.

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Как сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Twitter, после того, как будет возможен доступ по разминированию территории, группа специалистов приступит к анализу возможных повреждений . Информацию предоставят в областной или государственный резервный фонд.

Также напомним, что пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах , расположенных недалеко от города Балаклея.

Отметим, В.Гройсман вылетел на место ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

Фото - ГСЧС Украины

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