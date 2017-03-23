Вибухи на складі боєприпасів на Харківщині - відео із соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вибухи на найбільшому в Україні складі боєприпасів у місті Балаклія Харківської області сколихнули всю країну. Жителі регіону у соцмережах діляться відеозаписами, які вони встигли зробити, передає УНН.
Так, на відео помітно, що сталося кілька вибухів, які супроводжувалися потужним звуком. Також у відео чути сирени.
За даними Міністерства оборони, сьогодні, 23 березня, о 2:45 годині на окремих площадках бази озброєння, що розташована у місті Балаклія Харківської області, розпочалася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, внаслідок чого стався потужний вибух.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежа поблизу міста Балаклея сталася внаслідок диверсії - А.Матіос
Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.
Як зазначили УНН у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області, що з району, де стався вибух на складі боєприпасів на Харківщині, відбувається евакуація людей.
Також, як повідомляли власні джерела УНН, що виходячи з площі і кількості боєприпасів, вони можуть детонувати до 4 днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Наразі зона евакуації з району пожежі становить 7 км, однак може бути розширена.
Також на місці інциденту розгорнуто координаційний штаб гасіння пожежі, задіяно спеціальну техніку та пожежні підрозділи ЗСУ, на місце події направлені підрозділи ДСНС, також понад 20 автомобілів швидкої допомоги. Відкрито два евакуаційних пункти – в районному будинку культури та загальноосвітній школі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загрози для Харкова через НС на складі боєприпасів в області не існує - Міноборони
Як повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у Twitter, після того, як буде можливий доступ по розмінуванню території, група фахівців приступить до аналізу можливих пошкоджень. Інформацію нададуть до обласного або державного резервного фонду.
Також нагадаємо, що пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та гасіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея.
Зазначимо, В.Гройсман вилетів на місце НС на складі боєприпасів на Харківщині.
Фото - ДСНС України