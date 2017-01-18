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Взрыв в Багдаде унес жизни семи человек

Взрыв в Багдаде унес жизни семи человек

Киев • УНН

 • 8507 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В результате взрыва заминированного автомобиля на юге Багдада в Ираке во вторник погибли по меньшей мере семь человек и были ранены еще 20 человек. Об этом со ссылкой на полицейские и медицинские источники сообщает Reuters, передает УНН.

Взрыв произошел в основном шиитском районе Абу Дшир, сообщили источники.

Напомним, в начале января в Багдаде на рынке взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек и еще около 50 получили ранения

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