Взрыв в Багдаде унес жизни семи человек

КИЕВ. 18 января. УНН. В результате взрыва заминированного автомобиля на юге Багдада в Ираке во вторник погибли по меньшей мере семь человек и были ранены еще 20 человек. Об этом со ссылкой на полицейские и медицинские источники сообщает Reuters, передает УНН.