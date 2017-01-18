Вибух у Багдаді забрав життя семи людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Внаслідок вибуху замінованого автомобіля на півдні Багдада в Іраку у вівторок загинули щонайменше сім осіб і було поранено ще 20 людей. Про це з посиланням на поліцейські і медичні джерела повідомляє Reuters, передає УНН.
Вибух стався в переважно шиїтському районі Абу Дшір, повідомили джерела.
Нагадаємо, на початку січня у Багдаді на ринку вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинуло щонайменше 12 людей і ще близько 50 отримали поранення.