Вибух у Багдаді забрав життя семи людей

КИЇВ. 18 січня. УНН. Внаслідок вибуху замінованого автомобіля на півдні Багдада в Іраку у вівторок загинули щонайменше сім осіб і було поранено ще 20 людей. Про це з посиланням на поліцейські і медичні джерела повідомляє Reuters, передає УНН.