Взрыв произошел на двух станциях метро Санкт-Петербурга - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Взрыв произошел на станциях “Сенная” и “Технологический институт” метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, передает УНН.
"Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, в том числе дети. Обе станции закрыты, идет эвакуация пассажиров.
Также издание сообщило, что в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета.
Как сообщал УНН, на одной из станций метро в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв , есть пострадавшие.