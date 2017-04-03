Взрыв произошел на двух станциях метро Санкт-Петербурга - СМИ

"Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, в том числе дети. Обе станции закрыты, идет эвакуация пассажиров.

Также издание сообщило, что в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета.

Как сообщал УНН, на одной из станций метро в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв , есть пострадавшие.